مجلس السيادة السوداني يؤكد الالتزام بالوثيقة الدستورية

أكد عضو مجلس السيادة بالسودان صديق تاور، التزام المجلس بالوثيقة الدستورية، لافتا إلى أن هناك اتفاقا في كثير من القضايا بمفاوضات السلام بجوبا.

وقال تاور، لدى مخاطبته اساتذة جامعة الدلنج في جنوب كردفان (جنوب السودان) اليوم الأربعاء، إن الجميع شركاء في التغيير والثورة لتحقيق أهدافها، لافتا إلى أن جامعة الدلنج ينتظرها دور كبير باعتبارها أحد المراكز المعنية بإدارة ملف السلام لخصوصيتها واهتمامها بالسلام.

ووصف الوضع الاقتصادي بالمتردي والمزري بسبب الخراب الكبير الذي خلفه النظام السابق وعدم ايفاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأصدقاء السودان بوعودهم السابقة بدعم التغيير في السودان.