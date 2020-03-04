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شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

ونزل نيكي 0.88 في المئة مسجلا 20897.20 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08 في المئة إلى 1488.93 نقطة.