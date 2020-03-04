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تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
ونزل نيكي 0.88 في المئة مسجلا 20897.20 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08 في المئة إلى 1488.93 نقطة.