 المؤشر نيكي ينخفض 0.88% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي ينخفض 0.88% في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 2:28 ص | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 2:28 ص

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

ونزل نيكي 0.88 في المئة مسجلا 20897.20 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.08 في المئة إلى 1488.93 نقطة.

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