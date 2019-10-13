وزيرة الدفاع الألمانية: على أوروبا فعل المزيد لحل النزاع السوري



على خلفية التصعيد في شمال غرب سوريا، طالبت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، الأوروبيين بتعزيز اهتمامهم بالمنطقة.



وقالت كرامب-كارنباور في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "كان من الواضح دائما بالنسبة لي أن الاتفاق بين تركيا وروسيا لا يمكن أن يكون حلا دائما. هذا يتضح على نحو أكبر حاليا".



يُذكر أن الوزيرة اقترحت في أكتوبر الماضي، عقب تشاور مع المستشارة أنجيلا ميركل، إقامة منطقة أمنية بمراقبة دولية في منطقة الحدود بين سورية وتركيا، إلا أن هذا المقترح لم يتم تنسيقه مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.



وجاء هذا المقترح عقب بدء تركيا هجوما على مليشيات كردية شمال سوريا، ووقعت مؤخرا اشتباكات عسكرية بين قوات تركية وسورية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، ما تسبب في تفاقم الوضع.



ويدعم الجيش التركي في إدلب المتمردين، ومن بينهم جماعات إسلامية، وأنشأ عدة نقاط مراقبة.



وأوضحت الوزيرة أن مقترحها لا يزال مطروحا، مضيفة أنه من الجيد أن ميركل مستمرة في حوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حول ما إذا كان من المفيد إقامة منطقة آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية الضرورية للمواطنين في إدلب.



وذكرت كرامب-كارنباور أن السؤال حول كيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة لضمان ملاذ آمن للمواطنين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم والبدء في إعادة الإعمار المدني وتمكين اللاجئين بعد ذلك من العودة الطواعية إلى موطنهم سيظل سؤالا مهما بالنسبة لألمانيا وأوروبا.