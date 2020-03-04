بريطانيا: البحث عن مرتكبي الهجوم العنصري على طالب من سنغافورة بسبب كورونا

قالت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء إنها بدأت عملية بحث عن أربعة مشتبه بهم في مهاجمة طالب من سنغافورة، وسط اعتداءات عنصرية متنامية على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال جوناثان موك، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إنه تعرض لهجوم من عدة رجال في وقت متأخر من الليل في شارع أكسفورد بلندن. وقد صرخ أحد المعتدين في وجهه "لا نريد فيروس كورونا الخاص بك في بلدي".

ونشرت شرطة العاصمة البريطانية صورا لأربعة مشتبه بهم في أعقاب الهجوم الذي وصفته بأنه يتسم بـ "العنصرية الشديدة". ووقع الهجوم في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي.

وقالت الشرطة إن الطالب تعرض للكمات وركلات نجم عنها إصابات شديدة في الوجه، مضيفة أنه لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على أي شخص على خلفية الهجوم.

ونشر موك صورا تظهر الإصابات التي لحقت به، وقال إن أعمار الأشخاص الذين اعتدوا عليه كانت حوالي عشرين عاما.

وأوضح أن الهجمات العنصرية التي تستهدف الطلاب من الجنسيات الأسيوية في لندن "تزايدت" خلال الأسابيع الأخيرة.

وناشد اتحاد المعلمين في بريطانيا (ناسوت) الحكومة إصدار توجيهات للمدارس "بالتصدي للأحداث التي تتسم بالعنصرية فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا."