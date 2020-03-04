أقامت مديرية الأمن بمحافظة جنوب سيناء، ملعب خماسي بنجيل صناعي والإضاءة الليلية بنادي الشرطة، إهداءً للشباب مدينة الطور.

وتابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية بالملعب، مؤكدا أن الشرطة أهدته للمواطنين في الذكرى الـ68 لعيد الشرطة في يناير الماضي، وسيجرى افتتاحه تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، في مارس الجاري.

كما تفقد المحافظ الأعمال الانشائية الجارية الخاصة بالتوسعة وازدواج وتطوير وتجميل إحدى الطرق الرئيسية بالمدينة، بداية من مسجد حي السلام والميدان مرورا بحي الـ88، وحي النادي والتي تأتي ضمن خطة الارتقاء، بجميع شوارع وأحياء مدينة طور سيناء.

يشار إلى أنه جارى تجميل وتطوير طريق حمام موسى بمدينة الطور، المرحلة الأولى، والقائم على تنفيذ المشروع منطقة تعمير جنوب سيناء، والمشروع بطول 3 كيلومترات و600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه، يشمل توسعة طريق ومشاية دراجات ومشاة، والطريق عبارة عن حارتين كل حارة عرضها 8 أمتار وعرض الطريق الإجمالي 30 مترا.