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الجزائر تعلن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 6:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 6:05 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية اليوم اكتشاف أربعة حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 12 حالة مؤكدة.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم إن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المواطن الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا اللذين نقلا المرض إلى العائلة بالجزائر.

يذكر أن عدوى الفيروس قد انتقلت من مواطن جزائري بالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا واللذين اقاما في الجزائر من 14 الى 21 فبراير الماضي مع أسرتهما في ولاية البليدة (شمال) والتي تأكدت اصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما الى فرنسا في 21 فبراير الماضي.
وأكدت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته يبقى ساري المفعول، فيما تظل الفرق الطبية في أقصى مستويات التأهب لمواجهة أي طارئ.


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