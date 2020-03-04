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الجزائر تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 17 حالة

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 10:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 10:34 م
سجلت الجزائر اليوم الأربعاء 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 17.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، أن المصابين الجدد بالفيروس ينتمون لنفس العائلة التي سجل بها 11 مصابا، والتي تنحدر من ولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية.

ونوهت الوزارة بأن التحقيق الوبائي لا يزال مستمرا، لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المواطن الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا (من تسببا في نقل الفيروس إلى العائلة).

وأوضح أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة، يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة، وفي أقصى مستويات التأهب.

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