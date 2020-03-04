اشتراكيو ألمانيا يطالبون الولايات باستقبال لاجئين قصر من مخيمات اليونان

طالب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، رولف موتسنيش، الولايات الألمانية التي يقودها التحالف المسيحي وحزب الخضر باستقبال لاجئين قصر بدون مرافق من مخيمات اللجوء اليونانية.

وقال موتسنيش عقب اجتماع طارئ لكتلته البرلمانية اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني (بوندستاج) إن كل الولايات التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلنت هذا الاستعداد اليوم، موضحا أن هذه الولايات تعتزم استقبال أطفال ومراهقين من هذه المخيمات خلال فترة محددة في إطار حملة مشتركة مع الدول الأوروبية.

وأضاف موتسنيش: "سأكون ممتنا للغاية إذا تمكنت الولايات، التي يحكمها الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر، من إقرار هذه الإجراءات على نحو مشترك".

يُذكر أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، أبدى أمس الثلاثاء على نحو مفاجئ انفتاحه تجاه استقبال أوروبي لنحو 5 آلاف طفل ومراهق من مخيمات اللجوء اليونانية، داعيا إلى تشكيل "ائتلاف الراغبين" في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مساء اليوم في بروكسل لبحث الأوضاع على الحدود التركية-اليونانية وفي مخيمات اللجوء اليونانية.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الأسرة الألمانية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه لا يمكن حل المسألة بالنسبة للاجئين القصر إلا على مستوى أوروبي، وقالت: "نحتاج إلى إجراءات منظمة تستطيع عبرها دول أوروبية أخرى تقديم مساهمتها".

وذكرت جيفي أن هناك آلاف من الأطفال يعيشون في مخيمات لجوء مكتظة في ظل ظروف مفزعة، وقالت: "كثير منهم بدون مرافق، بدون والديهم. يتعين علينا أن نساعد هؤلاء الأطفال على وجه الخصوص".