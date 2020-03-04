التحفظ على 2900 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر في الإسكندرية

أمرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على 2945 قطعة غيار سيارات، مجهولة المصدر، وغير مدون عليها بيانات، وبدون ثمة مستندات دالة على مشروعية حيازتها، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة.



وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط مخزن لقطع غيار سيارات وبداخله "400 سير دينامو، و200 كرتونه كل واحدة بها مشط سيارة إلكتروني، و200 كرتونه بكل واحدة 4 مساعدين، و38 كرتونة بكل منها 10 قطع مساعد خلفي، و13 كرتونة بكل واحدة 25 طقم جوان، و14 كرتونة بكل منها 60 وير سلك فرامل".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بتحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.