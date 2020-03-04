حاكم الشارقة يشهد انطلاق منتدى الاتصال الحكومي

قال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إن التواصل العمومي له منفعة عامة، تقوم به المجموعات المواطنة والإدارات والهيئات العمومية، ويهدف إلى خدمة العموم وتعريفهم بمختلف المستجدات من خدمات حكومية وغيرها، وإشراكهم في حوار التنمية، وتوجيههم لأفضل الممارسات الصحية والتعليمية والأمنية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الأربعاء في حفل انطلاق أعمال الدورة الـ9 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، بحضور عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

واستهل حاكم الشارقة كلمته بسرد حول عطاء الشارقة الثقافي والذي امتد لما يربو على 40 عاماً، مشيراً إلى إصداره المعنون بحصاد السنين والذي تم إصداره في العام 2010 وكيف أننا اليوم ونحن في العام 2020 وبعد مرور 10 سنوات على ذلك الإصدار نجد أن ما حصدته الشارقة ثقافيًا خلال هذه الفترة فاق ما تم حصاده في الـ30 سنة الأولى، وأكد أن التواصل العمومي تطور في الشارقة بذات الصورة التي تطور فيها عطاءها الثقافي.

وحول أهداف التواصل العمومي، قال حاكم الشارقة إن التواصل العمومي (أو ما يعني الإبلاغ والإعلام) يهدف إلى خدمة العموم، ولا ينبغي أن يخلط التواصل العمومي "بالتواصل الانتخابي" أو "التواصل السياسي" فهو يهدف إلى:

1- إعلام المواطنين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني بأعمال المؤسسات العمومية.

2- التعريف والإعلام بالخدمات التي تقدمها السلطات العمومية للمستعملين.

3- دفع الحوار مع المواطنين والمستعملين والمجتمع المدني (الخط المباشر).

4- مرافقة السلوك في ميادين الصحة والتعليم والأمن.

والمعنيون بالتواصل العمومي، هم: المواطنون، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام.

كما تطرق حاكم الشارقة في كلمته لتوضيح ماهية هذا النوع من التواصل قائلا: "يغطي التواصل العمومي، ميدانا واسعا يندرج فيه تواصل المؤسسات العمومية (كالدوائر والهيئات العمومية) ولتيسير وتسهيل عملية التواصل العمومي لابد أن نحدد المهن والمهمات، والآلات والوسائل، والمؤسسات.

وأضاف: "التواصل العمومي هو تواصل له منفعة عامة، تقوم به المجموعات المواطنة، والإدارات، والهيئات العمومية، وكل ذلك منصوص عليه في القانون، فهو يشكل خدمة عمومية متميّزة، ويتوجه إلى عموم السكان من مواطنين ومقيمين، وإلى كل مستعملي هذه الخدمات".

وأشار إلى أن من يقومون بمهمة التواصل العمومي هم حرفيون يمارسون مهن التواصل سواء كان مدير أو مكلف بالتواصل، أو مكلف بالنشريات، كمدير تحرير، أو صحفي، أو مصور، أو ملحق صحفي، أو مكلف بالتواصل الداخلي، كمسؤول عن العلاقات العمومية، أو مصمم المواقع الشبكة العنكبوتية.