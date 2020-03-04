صلاح عبد اللطيف: الزمالك رفض انتقالي إلى مانشستر يونايتد

كشف وليد صلاح عبد اللطيف، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تلقيه عرضًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للانضمام إلى صفوف فريق الناشئين، إلا أن إدارة الأبيض رفضت رحيله.

وقال صلاح عبد اللطيف في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت"، اليوم الأربعاء: "شاركت مع منتخب الشباب في بطولة ودية بمانشستر وحصلت فيها على هداف البطولة".

وأضاف: "تواصل نادي مانشستر مع حلمي طولان للحصول على خدماتي، لكن كان هناك عقد رعاية مع الزمالك يمنع رحيلي ويتطلب موافقة من النادي الذي رفض وقتها رحيلي".

يذكر أن وليد صلاح انتقل إلى نادي الزمالك عام 2001 قادمًا من المنصورة، وحقق معه لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2002، والتتويج بلقب الدوري لمدة ثلاثة مواسم متتالية.

كما أحرز مهاجم الزمالك السابق لقب كأس مصر، والسوبر المصري (مرتين)، والسوبر الإفريقي وكأس العرب.