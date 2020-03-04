استطلاعات: بايدن يفوز في 8 ولايات وساندرز في 4 ولايات بانتخابات الثلاثاء الكبير

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فاز جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق حتى الآن في 8 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي، مقابل فوز منافسه السيناتور بيرني ساندرز في 4 ولايات، حسب استطلاعات لوسائل إعلام أمريكية.

وأفادت الاستطلاعات بفوز بايدن في ولايات فرجينيا ونورث كارولينا وألاباما وأوكلاهوما وتينيسي ومينيسوتا وأركانسو وماساتشوستس، مقابل فوز ساندرز في ولايات فيرمونت وكولورادو ويوتا وكاليفورنيا.

وتشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.