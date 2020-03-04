ضبط منتجات منتهية الصلاحية بمصنع بويات في بياض العرب الصناعية ببنى سويف

واصلت محافظة بني سويف تكثيف حملاتها التموينية لحماية المستهلك من أبناء المحافظة، من خلال منع التلاعب والغش التجاري في السلع الأساسية والاستهلاكية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للجنة حماية المستهلك بالمحافظة برئاسة اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، بتكثيف المتابعة والرقابة على الأسواق والمصانع لتحقيق الانضباط في المنظومة بأكملها وتجفيف منابع صور الغش التجاري والصناعي كافة.

من جانبه شن اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، على رأس لجنة تضم مندوبي جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، والصحة، حملة رقابية وتفتيشية على عدد من المصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية.

وأسفرت عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية ومنتجات ليست عليها تاريخ صلاحية بمصنع بويات بالمنطقة الصناعية،

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المصنع، والتحفظ على هذه المنتجات لمنع بيعها أو تداولها بالأسواق، حيث تواصل اللجنة عملها، من خلال الحملات المفاجئة، لتشمل الأسواق والمصانع على مستوى المحافظة كافة.

من جانبه شدد محافظ بني سويف، على ضرورة أن تتكامل جهود اللجنة مع جميع الجهود والحملات المنفذة عن طريق الجهات المختصة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة من هذه الحملات.

وأكد أنه لا تهاون في تطبيق جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، حيث إن تلك الممارسات والمخالفات تضر بصحة المواطن، علاوة عن استنزاف أمواله في سلع غير صالحة لا ينتفع منها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالعمل المتواصل لضبط الأسواق حرصًا على سلامة المواطنين.