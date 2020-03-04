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قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تعطي أولوية لتنمية سيناء بأشكال مختلفة.

وأضافت «المشاط»، في تصريحات لفضائية «On E»، على هامش زيارة ميدانية لها بصحبة وفد الصندوق الكويتي لمشروعات تنمية سيناء بشرق بورسعيد، مساء أمس الثلاثاء، أنها زارت محطة تحلية مياه شرق بورسعيد، بالإضافة إلى مصرف بحر البقر، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال للزراعة.

وتابعت: «كلنا عارفين أن وجود الزراعة معناه وجود عنصر بشري ومجتمعات عمرانية».

واصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في زيارة ميدانية إلى مشروعات تنمية سيناء بشرق بورسعيد.

وتضمنت الزيارة، زيارة كل من مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر شرق بورسعيد، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.