مباحث الإسكندرية تكشف ادعاء طالبة بتخديرها وتصويرها عارية

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، اللواء سامي غنيم، من كشف غموض واقعة إدعاء طالبة، تخديرها وسرقة مشغولاتها الذهبية من قبل مجهولين، وذلك وفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء.

البداية مع تلقي قسم شرطة أول العامرية، بلاغًا من مشرف أمن، يبلغ من العمر 50 عامًا، مقيم في نطاق دائرة القسم، حول تعرض ابنته، طالبة، 18 عامًا، للسرقة، أثناء تواجدها بمفردها في المنزل، حيث فوجأت، بسيدتين، منتقبتين، طرقتا عليها باب المنزل، وطلبتا منها كوب ماء، وغافلتها، وخدراها، وصوراها عارية، والاستيلاء منها على مشغولاتها الذهبية، وتكبيلها، وتكميمها وإرسال تلك الصور له، وتم العثور عليها، مقيدة وملابسها ممزقة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده إلى عدم صحة ما جاء بأقوال الطالبة، وأنها على علاقة بكهربائي، 19 عامًا، مقيم في نطاق دائرة القسم، وترغب في الزواج منه، حيث توجه للمنزل، وقضى معها بعض الوقت، واتفق معها على اختلاق الواقعة، وأعطته المشغولات الذهبية، وغادر المكان، تاركًا إياها بحالتها التي عثر عليها بها.

وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهم، ومواجهته، أقر بارتكابه للواقعة، بالاتفاق مع الفتاة، فتم تحرر محضر، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.