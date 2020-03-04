استطاع فيروس كورونا أن ينشر الخوف حول العالم بعد أن ظهر في أكثر من 50 دولة، وكنوع من الوقاية وضع الكثيرون الكمامات لحماية أنفسهم، وحرص البعض على عدم اتباع أسلوب التقبيل عند اللقاء منعًا لانتقال كورونا، ولكن هل كل العالم يستخدم التقبيل لقول "مرحبًا"؟

حسبما ذكر موقع "Opodo"، فإن التقبيل يعد وسيلة للتعبير عن المحبة والاستقبال الجيد في ثقافة بعض الدول، ولكن هناك دولًا كثيرة لا تتبعه ولديها أسلوبها الخاص مثل الانحناء أو المصافحة فقط، وغيرها من الأساليب.

وفي السطور التالية، تقدم "الشروق" طرق بعض الدول حول العالم في التعبير عن التحية.

• التبت

تقع هذه البلد في آسيا الوسطى، وأسلوب التحية المتبع فيها هو إخراج اللسان لتحية الناس والضغط على أيديهم ووضعها على الصدر للتعبير عن السلام من القلب.

• الفلبين

يتم أخذ اليد في الفلبين والضغط عليها على الجبين تعبيرًا على الاحترام.

• اليابان

تعتمد التحية في اليابان على مسك يد الشخص والانحناء أمامه بحيث يصبح الظهر على هيئة قوس، وتختلف زاوية القوس والذي يعني انحناء الظهر والمدة على وضع الشخص الاجتماعي ومدى المودة بينهم.

• عمان

في سلطنة عمان، غالبًا ما يستقبل الرجال بعضهم البعض عن طريق الضغط على أنوفهم معًا، أما النساء فيستخدمن التقبيل.

• نيوزيلندا

يتم الضغط على الجبهة والنظر في العيون بشكل مباشر عند إلقاء التحية في نيوزيلندا.

• توفالو

في هذه البلد التي تقع على المحيط الهادئ، تتم التحية من خلال الضغط على الخدين معًا والاستنشاق في وقت واحد.

• ماليزيا

في ماليزيا تقوم التحية بلمس أطراف أصابع الشخص الآخر ثم رفع اليدين ووضعها على القلوب؛ للتعبير بأن التحية صادرة من القلب وهذا تعبيرًا قويًا على المحبة.

• جرينلاند

يقوم شعب جرينلاند، وهي بلد عضو في الدنمارك، بتحية بعضهم البعض من خلال الضغط على طرف أنوفهم أو وضع الأنف والشفة العلوية على خد الشخص الآخر وأخذ نفس عميق.

• كينيا

تتبع كينيا طريقة فريدة لقول مرحبًا، وهي الرقص ومع عدة قفزات متتالية.

• تايلاند

في تايلاند يحيي الناس بعضهم البعض من خلال الضغط على أيديهم عند منطقة الصدر وخفض الرأس قليلًا.

• بوتسوانان

في هذه الدولة يتم قول التحية بـ3 خطوات، وهي: مد الذارع الأيمن ثم وضع اليد اليسرى على الكوع الأيمن والضغط على اليدين، ثم تشابك الإبهام مع الشخص الآخر.

وقدم موقع "Diversity resources"، أنواعا أخرى من التحيات التي تتبع في دول ثانية، وهي:

• أمريكا

يصافح الرجال بعضهم البعض في أمريكا ولا يقومون بتقبيل الخد إلا إذا كان مستوى المعرفة والمودة عميق، ويمكن أن يتم السلامة أيضا بقول "مرحبًا" فقط.

• بريطانيا

تتبع بريطانيا طريقة بسيطة في التحية وهي قول "مرحبًا"، وقد يصل الأمر أحيانًا إلى المصافحة عند اللقاء للمرة الأولى أو التقبيل، ولكن غالبًا يتم عمل نقرة خفيفة على الخد وليس تقبيلا، وهذا وضع شائع بين الرجل والمرأة حديثي التعرف.

• بلجيكا

يقبل الناس في بلجيكا بعضهم البعض من خد واحد فقط بغض النظر عن الجنس ومدى معرفة الشخص الذي يتم إلقاء التحية عليه.

• الصين

التحية في الصين متحفظة إلى حد ما، حيث إنه عند مقابلة شخص للمرة الأولى يتم التلميح بالرأس والابتسام فقط، أما إذا كانت المقابلة رسمية فيتم اتباع أسلوب المصافحة.

• روسيا

التحية النموذجية في روسيا حازمة، حيث إنها قريبة من سحق مفاصل يد الآخرين، ويجب أن يتم النظر في العين مباشرةً عن فعل ذلك.

وعلى مستوى النساء، فالتحية المتبعة بينهن هي التقبيل 3 مرات، وإذا كان الرجل يوجه التحية للمرأة فيمكنه تقبيل يديها.

• المجر

يستخدم المجريون التقبيل على الخدين للترحيب الودي، ويجب أن يبدأ التقبيل من اليمين ثم اليسار، وإذا كان اللقاء يحدث للمرة الأولى فإن المصافحة القوية لليد كافية.

• فرنسا

يتبع الجميع في فرنسا بمن فيهم الأطفال المصافحة والتقبيل على الخدين، وهذا يحدث عند الاجتماع والمغادرة.

• ألبانيا

في ألبانيا يصافح الرجال بعضهم إذا كانوا يحبون بعضهم البعض، وهذا يعتمد على مدى التقارب والمودة، ولكن يوجد أيضًا قبلة واحدة على كل خد عند مقابلة الأقارب ومع وجود صلة قرابة قوية تزيد عدد القبلات.

وعلى مستوى النساء، فالشائع بينهن المصافحة والتقبيل على الخدين حتى لو كانت علاقتهن جديدة.

• أرمينيا

وفي أرمينيا تحدث التحية وفقًا للتقاليد، فالمرأة يجب أن تنتظر الرجل ليمد يده أولًا حتى تصافحه، ويحدث ذلك أيضًا بين الأصدقاء وأفراد الأسرة وكلما كانت المنطقة ريفية أصبح الالتزام بالتقاليد هامًا، ولكن هناك أيضًا السلام بقبلة على الخد وعناق خفيف وهذا لا يتبع كثيرًا.