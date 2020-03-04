البنك المركزي الإندونيسي يتوقع انخفاض النمو الاقتصادي نتيجة كورونا

يتوقع البنك المركزى الإندونيسي، أن يؤدي ضعف الأنشطة الاقتصادية، لا سيما فى قطاعى السياحة والصادرات والواردات نتيجة لتفشى فيروس كورونا فى مختلف دول العالم ، إلى انخفاض النمو الاقتصادي في إندونيسيا إلى 4.9% في الربع الأول من العام الجارى قبل أن ينتعش مرة أخرى في الأشهر التالية.

ونقلت اليوم صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية عن محافظ البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجيو قوله اليوم الأربعاء بمقر البنك بالعاصمة جاكرتا إن فيروس كورونا قد أضر بشركات الاستيراد والتصدير والصناعات المرتبطة بالسياحة في فبراير المنصرم، مضيفًا أنه يتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ، ليصل إلى أدنى مستوياته فى مارس الجارى قبل العودة إلى الارتفاع.

وأوضح بيري أن الاتجاه نفسه شوهد أيضًا في السوق المالية حيث باع المستثمرون الأجانب أوراقا مالية بقيمة صافية بلغت 30.8 تريليون روبية (2.17 مليار دولار أمريكي) خلال فبراير وحتى 27 من ذات الشهر، منها 26.2 تريليون روبية قيمة سندات حكومية و4.1 تريليون روبية قيمة أسهم.

وكان معدل النمو الاقتصادى الإندونيسى قد بلغ 5.2% خلال الربع الرابع من العام الماضى 2019.