أعلنت شركة جوجل الأمريكية، صاحبة محرك البحث الأشهر عالميا، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء اجتماعها السنوي الرئيسي لمطوري البرمجيات، وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا القاتل.

وقالت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة، في بيان لها: "بسبب المخاوف حول فيروس كورونا، ووفقًا للإرشادات الصحية الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي، قررنا إلغاء المؤتمر السنوي"، وفقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية.

وتابعت الشركة في بيانها المنشور عبر البريد الإلكتروني: "من المُحزن أننا لن نتمكن من التجمع كمجتمع مطور، لكن صحتك وسلامتك هي أولويتنا"، مشيرة إلى أنها ستدرس في الأسابيع المقبلة كيفية التواصل مع مطوري البرامج عبر الإنترنت.

ويجمع مؤتمر جوجل السنوي لمطوري البرمجيات الآلاف من المطورين من جميع أنحاء العالم ومهندسين من شركة الإنترنت، للعمل حول طرق لمزامنة البرامج والخدمات مع مجموعة عروضها، ففي العام الماضي، اجتذب مؤتمر جوجل أكثر من 7 آلاف مشارك في واحد من الأحداث التي يتفاعل فيها المطورون مع المديرين التنفيذيين وخبراء الشركة الأمريكية.

وفي الشهر الماضي أعلنت شركة "فيسبوك" إلغاء المؤتمر السنوي لمطوري البرمجيات "إف 8"، أكبر حدث سنوي لشركة التكنولوجيا الأمريكية، بسبب المخاوف المحيطة من كورونا، لينضم إلى قائمة متزايدة من الأحداث العالمية التي تم إلغاؤها مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

كما تم تأجيل مؤتمر لمطوري الألعاب في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي، بعد انسحاب فيسبوك ومايكروسوفت من الحدث بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.