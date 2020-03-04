روسيا تفرض حظرا مؤقتا على تصدير منتجات طبية بينها الكمامات

فرضت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء، حظرًا مؤقتًا على تصدير عدد من المنتجات الطبية من روسيا، بما في ذلك الكمامات، وذلك حتى الأول من يونيو المقبل.

وذكر بيان للحكومة الروسية أن الحظر لا يطبق على المساعدات الإنسانية وعلى تصدير البضائع الشخصية التي تستعمل مرة واحدة.

وتشمل قائمة المنتجات التي يُحظر تصديرها من روسيا: الكمامات الطبية، والضمادات، والقطن، والشاش، وأغطية الأحذية، والبذل، وملابس الحماية الكيميائية القابلة للتخلص منها، وأجهزة التنفس الواقية، والنظارات الواقية، والكمامات ذات المرشحات المضادة للأيروسول، وبعض المطهرات والمضادات للفيروسات، وعدد من السلع الأخرى.