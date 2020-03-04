الاتحاد الدولي للنقل الجوي: يناير شهد أكبر تباطؤ لنمو الحركة خلال 10 أعوام

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الحركة الجوية للركاب على مستوى العالم في شهر يناير 2020 أظهرت أن الطلب، بحساب إجمالي الإيرادات بناء على الكيلومترات التي قطعها الركاب، ارتفع بنسبة 2.4 % مقارنة بيناير 2019، وهي أقل زيادة على أساس شهري منذ أبريل 2010، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأفادت الخطوط الجوية الصينية بانخفاض الحركة الجوية المحلية بنسبة 6.8 % في يناير.

وأوضح البيان أن ألكساندر دي جونياك المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ورئيسه التنفيذي: "(ما شهده) يناير لا يمثل إلا جزءا بسيطا من التأثيرات على الحركة الجوية التي نشهدها بسبب تفشي فيروس كوفيد -19، نظرا لعدم فرض القيود الكبيرة على السفر في الصين حتى 23 يناير.

وبالرغم من ذلك، كان ذلك كافيا ليتسبب في أكبر تباطؤ للنمو على مدار ما يقرب من عقد".