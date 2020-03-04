موريتانيا: وضع 120 شخصا قادمين من الصين تحت الحجر الصحي

أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد، اليوم الأربعاء، أن بلاده وضعت 120 شخصا قادمين من الصين تحت الحجر الطبي منذ اندلاع أزمة كورونا.

وقال ولد حامد في اجتماع عقده مع ممثلي العيادات الطبية العامة والخاصة، إن السلطات الصحية الموريتانية أخضعت 120 شخصا للحجر الصحي خوفا من انتقال فيروس كورونا، موضحا أن وزارة الصحة وضعت استراتيجيات للوقاية من الفيروس.

وقال إن موريتانيا ستبقى ملتزمة بالنظام الصحي العالمي الذي لا يسمح بغلق الحدود لكن يفرض إجراءات صارمة للحد من مخاطر انتشار الأوبئة.

وأشار وزير الصحة إلى وجود استراتيجية للتعامل مع الشائعات، وهو ما يتطلب أحيانا من الوزارة التفاعل مع القنوات الخاصة والاجتماعية والبحث عن مصادرها مع توفير المعلومة الصحيحة، مؤكدا خلو البلاد من المرض.