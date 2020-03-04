باكستان تعيد فتح مسجد للسيدات في ظل تضاؤل نفوذ حركة طالبان

أعادت باكستان اليوم الأربعاء فتح مسجد للسيدات، بعد عقدين من إغلاقه، في تطور وصفه المراقبون بالخطوة التي تمثل تحديا لاتجاه حركة طالبان المتشدد.

وقال رجل الدين مولانا محمد إسماعيل إن السيدات سوف يتمكن الآن من الصلاة في مسجد سونهري أو المسجد الذهبي في مدينة بيشارو بشمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية.

وكانت النساء يقمن بالصلاة في المساجد في باكستان قبل أن تسيطر حركة طالبان على أفغانستان المجاورة، وتصبح أيدولوجيتها مهيمنة في المناطق الحدودية ومن بينها بيشاور.

وقال إسماعيل إن مسجد سونهري، الذي يعد من المساجد التاريخية بالمدينة وأحد أكبر مسجدين بها، قد أغلق أبوابه أمام السيدات عام 2000.

وقد أغلقت عدة مساجد في أنحاء باكستان أبوابها أمام السيدات، باستثناء بضعة مساجد، عقب أن هددت حركة طالبان باكستان وجماعة سنية راديكالية المصليات.

ومنعت حركة طالبان باكستان السيدات من مغادرة المنازل وفجرت عدة مدارس للفتيات في المناطق التي تخضع لسيطرتها، كما أطلقت النار على الناشطة ملالا يوسف زاي، التي حازت على جائزة نوبل للسلام.

يشار إلى أن حركة طالبان باكستان تراجعت بسبب سلسلة من العمليات العسكرية منذ عام 2014، كما تقلصت مساحة أيدولوجيتها المتشددة بصورة كبيرة.