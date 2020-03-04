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من المتوقع أن يفوز نائب الرئيس السابق جو بايدن بالانتخابات التمهيدية الديمقراطية في ولاية ألاباما، وفقًا إلى استطلاعات الرأي، حسب واشنطن بوست.

بايدن كان الاختيار الساحق للناخبين الأميركيين من أصل أفريقي، حسبما تشير استطلاعات الخروج.

جو بايدن حصد 10 أصوات بنسبة 40%، أما بيرني ساندرز حصد 3 أصوات، وكل من مايكل بلومبرج وإليزابيث وارين حصدا 4 أصوات بنسبة مئوية 16%.

وتشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.

وينحصر التنافس بشكل كبير بين مرشحين أثنين هما اليساري بيرني ساندرز الذي جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين ونائب الرئيس السابق جو بادين، وتخوض امرأتان السباق وهما إليزابيث وارين وتولسي غابارد. ويبلغ عدد اصوات المندوبين التي يجري التنافس عليها اليوم 1244.

ويبلغ إجمالي أصوات المندوبين في الحزب الديمقراطي 3979 وللفوز بترشيح الحزب على أي المتنافسين نيل أصوات 1991 مندوباً.