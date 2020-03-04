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اعتمد ساندرز على الشباب والناخبين الليبراليين للغاية لفوزه المتوقع بفيرمونت

أفادت استطلاعات الرأي بتقدم السناتور بيرني ساندرز، في ولاية فيرمونت، وذلك خلال الانتخابات التمهيدية الأمريكية المعروفة بـ«الثلاثاء الكبير».

وكان أقوى مؤيدي السناتور بيرني ساندرز في ولايته هم أولئك الذين يعتبرون الليبراليين للغاية، والذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، كونهم يريدون مرشحًا يمكنه إحداث التغيير المطلوب، حسب CNN.

وفقًا لاستطلاعات الرأي المبكرة، صوت 7 من كل 10 ناخبين من ولاية فيرمونت الذين حددوا أنهم ليبراليون للغاية لصالح ساندرز.

وتشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.

وينحصر التنافس بشكل كبير بين مرشحين أثنين هما اليساري بيرني ساندرز الذي جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين ونائب الرئيس السابق جو بادين، وتخوض امرأتان السباق وهما إليزابيث وارين وتولسي غابارد. ويبلغ عدد اصوات المندوبين التي يجري التنافس عليها اليوم 1244.

ويبلغ إجمالي أصوات المندوبين في الحزب الديمقراطي 3979 وللفوز بترشيح الحزب على أي المتنافسين نيل أصوات 1991 مندوباً.