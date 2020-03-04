اتهامات للقضاء التركي بالتعامل بشكل «غير قانوني» مع معتقلي الانقلاب

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن القضاء التركي تعامل بشكل "غير قانوني" وظالم مع المعتقلين في عملية التطهير التي أجرتها الحكومة بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 2016.

وقالت المحكمة إن المحاكم التركية تعاملت بشكل غير قانوني عندما اعتمدت على مجرد الشك في انتماء القاضي هاكان باس إلى منظمة "الخدمة" التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن، والمحظورة في تركيا كأسباب كافية لاعتقاله قبل المحاكمة.

وكان القاضي باس واحدا من بين 2735 قاضيا تم وقفهم عن العمل واعتقالهم للاشتباه في عضويتهم في حركة "الخدمة"، ووجهت إليه اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية بعد أيام من محاولة الانقلاب.

وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة قانونا، لكن تركيا لم تنفذها مرارا.

وفي نوفمبر 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق صلاح الدين دميرطاش "في أسرع وقت ممكن"، معتبرةً أن توقيفه المطول يأتي في سياق "الهدف غير المعلن بخنق التعددية في تركيا".

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض دميرطاش بإدانته جنائياً بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.

وفي السنوات الثلاث التي أعقبت محاولة الانقلاب سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألف من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم.

ويشكك منتقدو حكومة أردوغان في استقلالية المحاكم التركية، لا سيما منذ حملة القمع التي أعقبت الانقلاب الفاشل.