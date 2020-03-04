مسؤول أمريكي: آليات جديدة أكثر شفافية لإتمام صفقة بيع أسلحة لتونس

كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، وجود آليات جديدة لإتمام صفقة بيع أسلحة أمريكية لتونس.

وأوضح كوبر -في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه اليوم الأربعاء، للقسم الأمريكي بالمعرض الدولي للطيران والدفاع بجربة- أن "الإدارة الأمريكية ترغب في إتمام هذه الصفقة في إطار أكثر شفافية خصوصا بعد تنصيب الحكومة الجديدة".

وتتمثل هذه الصفقة في 4 طائرات هجومية خفيفة من نوع "ولفرين T-6C" إضافة إلى أنظمة تحكم إلكترونية وصوراريخ موجهة تستخدم مع الطائرة، و3 آلاف و290 وحدة من "أنظمة أسلحة ضاربة موجهة متطورة"، ومحركات احتياطية للطائرات.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن المرحلة القادمة من الصفقة هي إبلاغ الكونجرس الأمريكي حسب ما تنص عليه القوانين، مشيرا إلى أنه التقى رئيس الكونجرس ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي بهدف استكمال إجراءات صفقة بيع الأسلحة الأمريكية لتونس.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت بشكل مبدئي في 26 فبراير الماضي على صفقة أسلحة لتونس بقيمة 325.8 مليون دولار تتضمن 4 طائرات هجومية خفيفة ومعداتها، وأكدت أنها ستقوم بتمرير تفاصيل الصفقة إلى الكونجرس.