حاملة طائرات أمريكية تزور فيتنام في ظل التوترات في بحر الصين الجنوبي

من المقرر أن ترسو حاملة طائرات أمريكية في مدينة دان انج الفيتنامية، غدا الخميس، في خطوة يرى الخبراء أنها تبرز الجهود الأمريكية لمواجهة العدوان البحري الصيني في المنطقة.

وأفاد تقرير للمعهد البحري الأمريكي، أمس الثلاثاء، بأن المسؤولين الفيتناميين سوف يلتقون بطاقم عمل حاملة الطائرة يو إس إس ثيودور روزفلت خلال مراسم استقبال بمدينة دا نانج، حيث تعد هذه الزيارة الثانية من نوعها منذ انتهاء حرب فيتنام.

وقال كارل ثاير، الأستاذ غير المتفرغ بجامعة نيو ساوث ويلز في كانبرا والخبير الإقليمي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، إن أمريكا وفيتنام سوف تعملان على إظهار الزيارة البحرية المقبلة على أنها دلالة على تطور العلاقات العسكرية الثنائية بصورة جيدة.

وأضاف: "الولايات المتحدة تعطي بذلك إشارة إلى أنها تنوي أن تظل قوة بحرية كبرى في غرب المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي".

ويشار إلى أن بكين تزعم أحقيتها في بحر الصين الجنوبي بأكمله .

وكانت التوترات بين بكين وهانوي قد تصاعدت بعد انتهاك سفينة استطلاع صينية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بفيتنام أثناء التنقيب عن النفط والغاز.

وبسبب هذا الصراع، زار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر فيتنام في نوفمبر 2019، وأعلن أن أمريكا سوف تهدي فيتنام زورقا لتعزيز دوريتها البحرية.

وفي مارس 2018، أصبحت حاملة الطائرات يو اس اس كارل فينسون أول حاملة أمريكية ترسو في فيتنام منذ انتهاء حرب فيتنام.