وزير الإسكان لوفد مجلس الدولة: إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الخطة الاستراتيجية الموضوعة لعملية الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن إنشاء مدينة للعدالة تضم مبان لجميع الجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد قضائي من مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، للعاصمة الإدارية الحديدة، تضمنت جولة تفقدية للإنشاءات التي تضمها المدينة، حيث كان في استقبالهم كلا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء أحمد ذكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وضم وفد مجلس الدولة مجموعة من قضاة المجلس من بينهم المستشار أنور خليل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، والمستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة من بينهم المستشارين إسلام توفيق الشحات وإيهاب إسماعيل وحمد توفيق، بالإضافة لعدد كبير من شباب قضاة المجلس من بينهم المستشارين عمر جيرة ودربالة علي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وتضمنت جولة وفد مجلس الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة زيارة أبرز معالمها، حيث زار الوفد مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح، والحي الرئاسي بما يتضمنه من مبان تابعة لرئاسة الجمهورية والقوات المساخة ومباني مجلس الوزراء والوزارات والهيئات المختلفة.

وانتهت الزيارة باجتماع ضم الوفد وكلا من وزير الإسكان ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة بفندق الماسة جرى خلاله إطلاع الوفد على خريطة وآليات العمل بالمدينة.