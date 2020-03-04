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يجري سباق ضيق ومحتدم بين بايدن وساندرز في تكساس الآن.

الدراما تتكشف في ولاية تكساس ، حيث يتعادل جو بايدن وبيرني ساندرز، وفقًا لـCNN.

تقدم ساندرز بفارق ضئيل للغاية على بايدن بحصوله على 56٪ من الأصوات.

وتشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.

وينحصر التنافس بشكل كبير بين مرشحين أثنين هما اليساري بيرني ساندرز الذي جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين ونائب الرئيس السابق جو بادين، وتخوض امرأتان السباق وهما إليزابيث وارين وتولسي غابارد. ويبلغ عدد اصوات المندوبين التي يجري التنافس عليها اليوم 1244.

ويبلغ إجمالي أصوات المندوبين في الحزب الديمقراطي 3979 وللفوز بترشيح الحزب على أي المتنافسين نيل أصوات 1991 مندوباً.