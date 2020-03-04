حاكم الشارقة يفتتح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بمشاركة خبراء من 16 دولة

• القاسمي: كل من عاصر الشارقة سيشهد على مدى اهتمامها بتحقيق التواصل العمومي وتطبيقه

• سلطان بن أحمد: المنتدى يترجم رؤية وتوجيهات حاكم الشارقة حول أهمية تطوير وعي الأفراد والمؤسسات

افتتح الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020، الذي ينعقد في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 64 شخصية من كبار المسئولين الحكوميين، ونخبة من الخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية، يقدمون 57 فعالية متنوعة بين جلسات حوارية وخطابات ملهمة وورش عمل وجلسات عصف ذهني ومنصات تفاعلية.

وتتناول الدورة التاسعة من المنتدى، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدى يومين، 4 محاور تشمل ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي.

وقال القاسمي، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، إن التواصل العمومي تواصل له منفعة عامة، تقوم به المجموعات المواطنة، والإدارات، والهيئات العمومية، ويهدف إلى خدمة العموم وتعريفهم بمختلف المستجدات من خدمات حكومية وغيرها، وإشراكهم في حوار التنمية، وتوجيههم لأفضل الممارسات الصحية والتعليمية والأمنية.

وأشار القاسمي، إلى أن التواصل العمومي يهدف إلى خدمة العموم، ولا ينبغي أن يخلط التواصل العمومي بالتواصل الانتخابي أو التواصل السياسي، لافتا إلى أن المعنيين بالتواصل العمومي هم المواطنون، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام.

وأضاف: "التواصل العمومي هو تواصل له منفعة عامة، تقوم به المجموعات المواطنة، والإدارات، والهيئات العمومية، وكل ذلك منصوص عليه في القانون، فهو يشكل خدمة عمومية متميّزة، ويتوجه إلى عموم السكان من مواطنين ومقيمين، وإلى كل مستعملي هذه الخدمات".

ولفت حاكم الشارقة إلى أبرز المهام التي يقوم بها التواصل العمومي، والتي يأتي في مقدمتها: تنشيط الحياة الديمقراطية، والعمل على تطوير سلوك المواطنين، وضمان القيام بالتواصل الداخلي، وإعطاء قيمة للتراب القومي، ومساندة المبادرات المحلية، والإعلام عن المرافق العمومية.

وتابع: "كل من عاصر الشارقة خلال السنوات الماضية سيشهد على مدى اهتمام الشارقة وحرصها الكبير في تحقيق التواصل العمومي وتطبيقه، وأن جميع ما ذكر قد مر على متابعي ومشاهدي قنوات الشارقة وإذاعاتها وصحفها، وبذلك نستطيع أن نكون مع عموم الناس".

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إنه مع انطلاقة كل دورة من المنتدى نكون قد اجتزنا مرحلة هامة في مسيرة بناء منظومة اتصال حكومي متطورة بمفاهيمها وثقافتها وأدواتها ونتائجها، تستجيب لخصوصية الثقافة العربية وتدعم طموحات وأحلام شعوبنا وتعزز علاقتهم بمؤسساتهم الرسمية.

وأضاف القاسمي: "لقد تمكنت الشارقة من خلال تنظيمها للمنتدى من تعزيز دورها الريادي على مستوى المنطقة في إطلاق ورعاية المبادرات التنموية التي لها أهمية البالغة في رفعة وتطور المجتمعات، وفي تحقيق مساعي التنمية والتقدم والازدهار، ورسخت مكانتها قائدةً لتجربة الاتصال الحكومي وراعية لتطورها".

وأشار إلى أن المنتدى يترجم رؤية وتوجيهات حاكم الشارقة حول أهمية تطوير وعي الأفراد والمؤسسات على حد سواء وتمكينهم من الأدوات التي تضمن لهم مكانة متقدمة على ساحة الرأي العالمي تليق بالثقافة العربية التي أثرت بمنجزاتها ثقافات العالم أجمع".

من جانبه، قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، إن الاتصال الحكومي يشكل جوهر عملنا في دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، حيث تكمن مهمتنا الأساسية في التواصل مع الجمهور والجهات والمؤسسات على مستوى العالم لبحث سبل التعاون والعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها، لتحقيق الفائدة للطرفين.

ولفت إلى أن أسلوب الاتصال بما فيه اللغة والرسائل والأدوات وطريقة طرح القضايا وتبيان العوامل المشتركة بين الأمم والشعوب، تشكل في مجملها عوامل مهمة في الوصول إلى الغايات، وهو ما يؤكد أهمية دور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدراتها على التواصل.