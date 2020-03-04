تأجيل مباراة إنتر ميلان ونابولي بكأس إيطاليا

تأجلت مباراة الإياب بين إنتر ميلان ونابولي في منافسات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بشكل رسمي، نظرًا للمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وكان من المُقرر أن يواجه فريق إنتر ميلان نظيره نابولي على ملعب سان باولو في العاشرة إلا ربع من مساء غدًا الخميس، إلا أن قرار تأجيلها لوقت لاحق صدر بشكل رسمي مساء اليوم.

ووفقًا لموقع فوتبول إيطاليا فإن هذا القرار جاء من مارك فالنتيني، محافظ إقليم كامبانيا، والذي يأتي اتساقًا على محاولات إيطاليا المُضنية للحد من انتشار فيروس كورونا الوبائي.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من مسابقة كأس إيطاليا، مما يُعقد موقف الموسم في المسابقات المحلية.