اتحاد الناشرين يدعو للمشاركة في «أصوات عربية» لدعم الترجمة الأدبية إلى لغات أوروبية

وجهت لجنة التطوير المهني والنشر الإلكتروني باتحاد الناشرين المصريين دعوة للناشرين للاشتراك في مشروع "أصوات عربية – Arab Voices"، والذي يهدف إلى ترويج الكتاب العربي في سوق الكتاب العالمي.

وفي هذا الصدد قال علي عبد المنعم رئيس لجنة التطوير المهني والنشر، إن الدعوة تأتي في إطار حرص الاتحاد على فتح قنوات جديدة للناشر المصري تلائم المتغيرات المتلاحقة على الصعيد العالمي لزيادة فرص التواصل والحوار وفتح أسواق جديدة للمنتج الإبداعي المصري، مشيرًا إلى أن الدعوة تحظى باهتمام كبير من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وفي مقدمتهم سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

ولفت "عبد المنعم" إلى أن مشروع "أصوات عربية" يحظى بدعم من برنامج "نحو وضع إطار لاقتصاد الصّناعات الإبداعية" الممول من الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم الطّموحات المصرية الرّامية إلى رفع الوعي بأهمية الاقتصاد الإبداعي والتّأكيد على دوره الاجتماعي والاقتصادي، وفي تحقيق التّنمية وخلق فرص عمل وتحقيق عائدات اقتصادية وتشجيع التّعاون بين أصحاب المصلحة المحلّيين والشركاء الأوربيين".

ووجه اتحاد الناشرين، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية من ناشري الأعمال الأدبية للمشاركة بغرض زيادة فرص الترجمة إلى اللغات الأوروبية مما يساهم في تسويق الكتب عالميًا.

ويتطلب التقدم لدعم مشروعات دور النشر الراغبة في ترجمة أعمالها، أن يقع الاختيار على موضوعات تهم الناشرين حول العالم. وأن يكون الحد الأقصى للمشاركة هو خمسة أعمال فقط، على أن تشمل ورقة ترشيح لكل عمل منفصلة المعلومات الببليوجرافية مع صورة لغلاف الكتاب بالإضافة لنبذة عن العمل ومؤلفه وتقييم شارح لمبررات اختياره، وذكر الجوائز التي ترشح لها أو حصل عليها ـ إلى جانب مقتطفات من الصحافة تبرز أهم التحليلات النقدية التي عرضت لمحتواه.

يشار إلى أن لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين أعلنت أن الموعد النهائي لتلقي ترشيحات دور النشر هو السبت الموافق 15 مارس الجاري.

بحيث ترسل صفحة أو ملف توثيقي شارح لكل عمل بصورة مستقلة على البريد الالكتروني التالي: arabvoiceseu@gmail.com