حلت الفنانة منة شلبي، ضيفة على السيناريست تامر حبيب في برنامجه "ليل داخلي"، داخل استديو "داليدا"على راديو إينرجي، بحضور عدد من الجمهور ومن الطلاب ورش تمثيل مختلفة.

وتحدثت منة خلال اللقاء عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، والذي يعرض حالياً عبر إحدى المنصات الإلكترونية، موضحة إنها وافقت علي العمل فوراً بسبب إعجابها بالشخصية، ورغبتها في التعاون مع المخرج محمد شاكر، معبرة عن سعادتها بالعمل مجددا مع الفنان آسر ياسين، لأنه واحد من الفنانين المخلصين جداً لعملهم.

وأضافت منة: "كان هناك تحدي كبير لجميع العاملين بالمسلسل لمعرفتهم بأهمية العمل، لذا كان الجميع مخلص بشكل كبير للعمل من أكبر لأصغر فرد، معربة عن سعادتها بردود الأفعال الجيدة التى وصلتها عن العمل.

وفي حوار عن التمثيل والفن، أوضحت أن مشهد البكاء والضحك في فيلم "أحلي الأوقات" تم تسجيله على أكثر من مشهد وليس مشهد واحد وذلك لقلة خبرتها وقتها.

وعن فيلم الأصليين، قالت أن أصعب المشاهد بالنسبة لها كانت مشاهد إلقائها المحاضرتين خلال أحداث الفيلم.

ولفتت إلى أن التمثيل يعتمد على الخيال بقدر كبير، بجانب أهمية الذاكرة الإنفعالية التي تفيد في أداء الممثل للعديد من المشاهد، مشيرة إلى أن التمثيل يعلم الفنان كيف يتقبل الآخر.