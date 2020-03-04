الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد حالات الإصابة بكورونا القادمة من الخارج

قالت وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، إن بكين شرعت في اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تتعلق بالقادمين للبلاد من الخارج.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اكتشاف سلطات الجمارك 75 حالة إصابة بالفيروس لأشخاص جاءوا من الخارج.

يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الصين نسبيا في الحد من حدوث مزيد من الإصابات، ولكن كورونا يواصل الانتشار في العديد من دول العالم، وتشير الإجراءات التي أعلنتها بكين اليوم إلى أنه ليس من الممكن استبعاد ما يمكن أن يطلق عليه "إعادة استيراد" إصابات بالفيروس.

وبحسب صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، تم إجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن المصابين بكورونا على الوافدين إلى الصين عبر جميع المنافذ الحدودية بأنحاء البلاد، حيث ظهرت أعراض تشبه تلك الخاصة بالفيروس على حوالي 6700 منهم.

وصنفت السلطات أكثر من 770 من هؤلاء على أنه مشتبه بإصابتهم بكورونا، في حين جاءت نتيجة فحص 75 آخرين إيجابية.

وتطلق السلطات الصينية على هذه الإصابات "حالات استرجاع"، أي حالات لأشخاص أصيبوا بالخارج بالفيروس الذي كان ظهوره الأول في الصين.