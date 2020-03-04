روسيا تتهم قائد القوات المسلحة الأوكرانية بـ«التورط في جرائم»

قالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، اليوم الأربعاء، إن روسيا وجهت غيابيا اتهامات إلى قائد القوات المسلحة الأوكرانية فيودور ياروشيفيتش بتهم تتعلق بتورطه في العديد من الجرائم.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بيترينكو قولها "توصل التحقيق إلى معلومات موضوعية حول تورط قائد القوات المسلحة الأوكرانية فيودور ياروشيفيتش في جرائم بموجب المادة 356 من القانون الجنائي الروسي والتي تنص على (تنظيم استخدام الوسائل والأساليب التي تحظرها المعاهدة الدولية الروسية في النزاعات المسلحة)".

وذكرت اللجنة أن ياروشيفيتش أمر بقصف مستوطنات منطقة دونباس الأوكرانية باستخدام صواريخ باليستية (أو تي آر-21 توشكا) بناءً على طلب كبار القادة في الفترة من 22 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2014، مما أسفر عن وفاة 4 مدنيين، بينهم طفل واحد في مدينتي دونتيسك ولوهانسك الشعبيتين.

يذكر أن خمسة أشخاص بالغين وطفل واحد أصيبوا، كما لحقت أضرار بعدة منازل فضلًا عن خط سكة حديدية، وفي 14 فبراير 2015، أمر ياروشيفيتش بقصف صاروخ باليستي آخر على مدينة إلوفايسك، مما أسفر عن إصابة مدني.