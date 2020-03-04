شركتا طيران يابانيتان تخفضان رحلاتهما الداخلية بسبب تفشي كورونا

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ستخفض شركتا "الخطوط الجوية اليابانية"، و"أول نيبون ايرويز" للطيران رحلاتهما الداخلية اعتبارا من بعد غد الجمعة، بسبب تراجع في الطلب على السفر، وسط تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء.

وتلك هي المرة الأولى التي تخفض فيها شركتا الطيران اليابانيان خدماتها الداخلية بسبب تزايد عدد الإصابات الجديدة.

وعلقت الشركتان عملهما بالفعل أو قلصتا بعض الرحلات الدولية، بما في ذلك الرحلات من وإلى البر الرئيسي الصيني.

وستخفض شركة الخطوط الجوية اليابانية عدد الرحلات في 29 وجهة جوية محلية بواقع 50 رحلة يوميا في الفترة من السادس حتى 12 مارس.

كما ستخفض شركة "أول نيبون ايرويز" للطيران الرحلات في تسع وجهات بواقع 29 يوميا خلال نفس الفترة.

وطلبت شركتا الطيران من عملائهما مراجعة موقعيهما لمعرفة أحدث المستجدات.