إرجاء المؤتمر الاقتصادي في السودان إلى 29 مارس الجاري

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أعلنت الدكتورة هبة محمد علي مقرر المؤتمر الاقتصادي القومي بالسودان، تأجيل المؤتمر من ٢٣ مارس الجارى، إلى ٢٩ مارس علة أن يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقالت علي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن التأجيل تم لدواعي الترتيب والإعداد الجيد وتوسيع المشاركة في المؤتمر لولايات السودان المختلفة.

وأكدت مواصلة عمل اللجان الفنية للإعداد للمؤتمر الذي يناقش الخطط المستقبلية للاقتصاد السوداني، لافتة إلى أن مجلس ادارة بنك التجارة والتنمية لدول جنوب وشرق افريقيا، سيعقد في ٢٣ مارس الجاري، بمشاركة وزراء القطاع الاقتصادي، لذا تم تأجيل المؤتمر الاقتصاد.

وشددت على ضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر، نظرا لأهمية القضايا المطروحة فيه.