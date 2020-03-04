ترامب يسخر من خسارة إليزابيث وارين في الثلاثاء الكبير: الآن يمكنها تناول الجعة مع زوجها

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من سيناتور ماساتشوستس إليزابيث وارين؛ بعد خسارتها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي، المنافس الرئيس للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، فيما يعرف بالثلاثاء الكبير في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: «إليزابيث وارين، بخلاف ميني مايك (مايكل بلومبيرج)، كانت خاسرة الليلة، لم تقترب حتى من الفوز بولاية ماساتشوستس.. حسنًا، الآن يمكنها الجلوس مع زوجها، وتناول جعة باردة لطيفة».

وقبل السخرية من وارين، سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من رجل الأعمال الأمريكي مايكل بلومبرج، وقال في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: «الخاسر الأكبر هذه الليلة، هو ميني مايك بلومبرج، فبعدما أخذه مستشاروه السياسيون في جولة (الانتخابات)، أهدر 700 مليون دولار من أمواله في بالوعات الصرف الصحي، ولم يحصل على شيء سوى الاسم المستعار ميني مايك، والتدمير الكامل لسمعته.. أحسنت يا مايك».

وترشح بلومبيرج لأول مرة ضمن قائمة المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي، وخصص أكثر من نصف مليار دولار لحملته.

وحتى الآن، فاز جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق حتى الآن في 8 ولايات بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي، مقابل فوز منافسه السيناتور بيرني ساندرز في 3 ولايات، حسب استطلاعات لوسائل إعلام أمريكية.

وأفادت الاستطلاعات بفوز بايدن في ولايات فرجينيا ونورث كارولينا وألاباما وأوكلاهوما وتينيسي ومينيسوتا وأركانسو وماساتشوستس، مقابل فوز ساندرز في ولايات فيرمونت وكولورادو ويوتا.

وتشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.

وتراجع عدد المرشحين بعد إنسحاب كل من أيمي كلوبوشار وبيت بوتيجيج وأعلنا وقوفهما إلى جانب بايدن. كما دخل السباق رجل الأعمال الثري مايكل بلومبيرج الذي يصرف بلا حساب على حملته الدعائية.

وينحصر التنافس بشكل كبير بين مرشحين أثنين هما اليساري بيرني ساندرز الذي جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين ونائب الرئيس السابق جو بادين، وتخوض امرأتان السباق وهما إليزابيث وارين وتولسي غابارد.

ويبلغ عدد اصوات المندوبين التي يجري التنافس عليها اليوم 1244.

ويبلغ إجمالي أصوات المندوبين في الحزب الديمقراطي 3979 وللفوز بترشيح الحزب على أي المتنافسين نيل أصوات 1991 مندوباً.