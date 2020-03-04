الجيش الأفغاني: اشتباكات بين قوات الأمن وطالبان شمالي البلاد

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الأربعاء، وقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي حركة "طالبان" في إقليم بلخ شمالي البلاد.

وأوضح فيلق "شاهين 209" التابع للجيش - في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أن الاشتباك وقع بين قوات الأمن ومسلحي طالبان في منطقة بربر قلعة الليلة الماضية، مبينًا أن القوات الأمنية قتلت مسلحين من طالبان، وأصابت اثنين آخرين خلال الاشتباكات.

ولم تعلق طالبان حتى الآن على التقارير.

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت اتفاق سلام مع طالبان في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد مفاوضات استمرت 18 شهرًا.