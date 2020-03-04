وزيرة البيئة: تدريب 400 سيدة على تدوير المخلفات وزراعة الأسطح

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تنفذ بالتعاون مع مؤسسة ازرع شجرة مشروع (إنتاجنا من سطوحنا)، ويتضمن تدريب عدد 400 سيدة على زراعة الأسطح وكيفية إعادة تدوير المخلفات العضوية، وذلك في إطار إجراءات الوزارة لتمكين المرأة في مجال الحفاظ على البيئة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت الوزيرة أن هذا التدريب يأتي أيضا في إطار احتفال وزارة البيئة باليوم العالمي للمرأة، وفعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تستهدف هذا الشهر نشر الوعي بأهمية "إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك" وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة.

وأوضحت أن المشروع يهدف كذلك إلى المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030، حيث يحقق البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال تدريب السيدات على مشروع اقتصادي للاستفادة من المخلفات العضوية لإنتاج الفرمي كمبوست لاستخدامه في الزراعات الأورجانك لإنتاج الخضروات والفاكهة الخالية من المبيدات والأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبما يحقق عائدا ماديا لهن، ويساهم في الحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق المخلفات بالتخلص منها بإعادة التدوير .. مشيرة إلى أنه يتم منح المشاركات الخامات والبذور والشتلات مجانا وشهادة معتمدة في نهاية التدريب.