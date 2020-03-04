مستشار النمسا: سياسة الحكومة الحالية تتمثل في عدم قبول المزيد من اللاجئين

أعرب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، عن معارضته لدعوة الرئيس "الفيدرالي " الكسندر فان دير بيلين، لقبول الحالات الإنسانية للنساء والأطفال من اللاجئين المحتشدين على الحدود التركية - اليونانية.

وقال كورتس - فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إن سياسة الحكومة الحالية هي عدم قبول "طوعي " إضافي للاجئين إلى البلاد، مشيرا الى أن النمسا مثقلة بالفعل بالأعباء الاقتصادية التى تحول دون استقبال المزيد من اللاجئين.

وأشار إلى وجود ثلاثين ألف طالب لجوء في النمسا عاطلين عن العمل ، ويواجهون صعوبة في الالتحاق بسوق العمل، وأن أغلبهم يقاوم عملية الدمج فى المجتمع.

وفي سياق متصل ، قال وزير الداخلية كارل نيهمر - فى تصريح له اليوم - إن حوالي أحد عشر ألف طفل ، وأربعة آلاف سيدة تقدوا خلال العامين الماضيين بطلب لجوء ، لافتا إلى أن قبول النساء والأطفال يؤدي أيضًا إلى قبول الآباء والأخوة للم شمل الأسرة ، مما يفاقم الأزمة.

يُذكر أن وسائل الاعلام النمساوية كشفت عن تراجع فى أنشطة مهربي البشر على الحدود التركية بعد تخفيض "تعريفة " الوصول الى حدود اليونان من "300 يورو إلى 15 يورو، وذلك عقب قرار تركيا فتح الحدود ، وتسهيل وصول اللاجئين الى حدود اليونان.