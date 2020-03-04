ارتفاع حالات الإصابات المؤكدة بكورونا في هونج كونج إلى 103

أعلن مركز حماية الصحة في هونج كونج اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 103.

وذكر المركز - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - أن إحدى حالتي الإصابة الجديدتين لراهب بوذي يبلغ من العمر 43 عاما، وقد تم في السابق تسجيل عدد من الإصابات في المعبد الذي يوجد فيه الراهب.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.