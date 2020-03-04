عالم فيزياء أمريكي: العقل البشري أكبر قوة في الكون وأكثر الأشياء تعقيدا

قال الدكتور ميتشيو كاكو، العالم الأمريكي المتخصص في مجال الفيزياء النظرية، إن فهم المستقبل ينبع من فهم الفيزياء، والكون ليس واحدا بل متنوعا، موضحا أن العقل البشري هو أكثر الأشياء تعقيدا.

وأضاف -خلال كلمته فى منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة اليوم- أن العلم وصل إلى مراتب متقدمة ورصدنا الكواكب والمجرات والكثير من الظواهر، لكننا لم نجد شيئاً أكثر تشعّبا من العقل البشري، فهو أكبر قوة في الكون، والمحرّك الذي يدفع العلماء والناس ليتواصلوا فيما بينهم، وكلنا يعلم الثورة الصناعية الرابعة، لكن الثورة الخامسة هي ثورة العقل والواقع الذي سنتبادل فيه الكون، وأن مستقبل الإنترنت هو في أن تصبح شبكة العقل، التي من خلالها سنستطيع أن نرسل مشاعرنا وذاكرتنا، إذ سيكون هناك شيء اسمه الإنترنت العقلي.

وتابع: "عندما نتواصل مع العقول الأخرى يكون لدينا قوة إطلاق العقل، هناك دول تمتلك ثروات وشعبها فقير، والعكس صحيح، لماذا، لأن الفرق بين الدول الغنية هي أنها استخدمت قوة العقل بشكل جمعي وجعلته وسيلة التواصل بين الحكومة والشعوب، وجعلت منه أداة للتخطيط للمستقبل، من هنا تكمن قوة الأفكار، فالمجتمعات التي تمتلك هذه القوة هي التي تحلم بمستقبل لم يوجد بعد، وهي التي تستطيع الوصول إليه بثقة وجدارة.

وتناقش الدورة التاسعة من المنتدى 4 محاور واسعة النطاق والتأثير، تشمل: ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة، والتكنولوجيا كممكن للمجتمعات، والاتصال عبر الثقافة، والرفاه الفردي والمجتمعي، لينتقل المنتدى في هذه الدورة من صيغة الشعار الواحد إلى المحاور المتعددة؛ بهدف تحقيق أكبر قدر من التفاعل مع الجمهور، وتوفير أقصى فائدة ممكنة من المواضيع والقضايا التي يتبناها.