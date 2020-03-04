زايد: إجراء تحاليل لـ1832 حالة مشتبه فى إصابتها.. وتزويد مقر عمل المصاب الثانى بالفيروس بـ3 عيادات للمسح الطبى و6 سيارات إسعاف مجهزة

ندوة لموظفى البرلمان للتوعية ضد كورونا



أعلنت وزارة الصحة أن الوزارة تقوم يوميا بعمل تحاليل لأشخاص مشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقى بلاغات من المواطنين عن الاشتباه فى بعض الأشخاص المصابين بالفيروس.

وأكدت الوزارة، فى بيان، اليوم؛ أن التحاليل اليومية للمشتبه بهم تثبت سلبية الحالات، موضحة أنه تم إجراء تحاليل لـ1832 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بداية من شهر يناير الماضى وحتى مساء الثلاثاء، بينها 12 حالة، أمس؛ وجميعها جاءت سلبية، ماعدا حالتى الشخصين الأجنبيين.

من ناحيتها قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن المصاب الثانى بفيروس كورونا تم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة، وأنه تم حصر المخالطين له وإجراء التحاليل اللازمة لـ7 منهم وجاءت نتائجها سلبية للفيروس، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.

وأضافت زايد أنه تم عمل حجر صحى لجميع العاملين بمقر عمل الحالة المصابة بفيروس كورونا فى مصر، كإجراء احترازى، وتزويده

بـ3 عيادات للمسح الطبى، و6 سيارات إسعاف مجهزة منها 3 سيارات ذاتية التعقيم، كما تم تنظيم 4 ندوات لزيادة الوعى بسبل الوقاية ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، وعقد دورتين للفريق المختص بمتابعة إجراءات الوقاية داخل مقر العمل، مؤكدة عدم الاشتباه فى أى حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من المخالطين للشخص الأجنبى.

وأشارت زايد إلى أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها على الفور، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وفى الاتجاه ذاته، قال مصدر من داخل الموقع البترولى المعزول طبيا فى قلب الصحراء الغربية، بسبب إصابة خبير أجنبى يحمل الجنسية الكندية بفيروس كورونا، إن الفرق الطبية المشرفة على الحجز الاحترازى للعاملين بالموقع والذى يتجاوز عددهم 2500 مهندس وفنى وعامل، بدأت حملات التوعية والتطهير والتعقيم والكشف الدورى على مدار الـ24 ساعة.

وأكد المصدر، لـ«الشروق»، أنه تم بناء ثلاث عيادات طبية، داخل الموقع البترولى والذى يضم عدة حقول استخراج لزيت البترول وأبنية سكنية وإدارية ومواقع وقاعات تدريب وتعليم، بهدف تنفيذ برنامج الحجز والعزل الطبى لمدة 14 يوما.

وأضاف: «تم توزيع كمامات على جميع المتواجدين بالموقع وتغييرها كل 8 ساعات، وتعقيم غرف الإعاشة والإقامة للعاملين ثلاث مرات فى اليوم وتعقيم المكاتب والمبانى الإدارية والاستراحات والمبانى الخاصة بالخبراء الأجانب، وخاصة مبنى الخبير الكندى المصاب بفيروس كورونا وتنظيم ثلاث ندوات توعية للوقاية من نقل العدوى والأمراض المعدية».

وأوضح المصدر أنه تم سحب عينات من كل الأجانب الذين كانوا مخالطين للمصاب بالفيروس واثنين من عمال النظافة اللذين كانا يقومان بتنظيف مبنى المصاب، إضافة إلى سحب عينات عشوائية من العاملين بالموقع من العمال المصريين حيث تقوم الفرق الطبية المشرفة على عزل الموقع احترازيا بالعمل على مدار اليوم والعيادات التى تقوم بالكشف على العاملين داخل الموقع المعزول طوال الـ24 ساعة.

وأكدت مصادر طبية من داخل مستشفى النجيلة المركزى مكان العزل والحجز الاحترازى للمصاب الكندى الجنسية واثنين من المرافقين له خلال نقله للمستشفى، استقرار حالته مع تحسن بسيط، وعدم ظهور أى علامات إصابة للسائق والمسعف اللذين قاما بنقله فى سيارة إسعاف من مقر عمله بالحقل البترولى إلى المستشفى.

وفى سياق مشابه، نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، ندوة تثقيفية للعاملين بالمجلس، ضد أخطار فيروس كورونا، وكيفية التعامل الأمثل مع المرض داخل المؤسسة البرلمانية.

وفتحت الأمانة العامة أحد قاعات المجلس الكبرى، واستدعت مجموعة من الخبراء والأطباء، وخصصت ساعات كاملة، أمس؛ فى شرح كيفية الوقاية من المرض، وإجراءات المواجهة الاحترازية، وكيفية التعامل السليم مع الأسطح والأدوات المشتركة، والعادات الصحية المطلوبة لمنع ظهور المرض.

وتولت القنوات الإذاعية الداخلية للمجلس، نشر مجموعة من التعليمات المستمرة بشكل تكرارى، تحتوى على تنويه يعرف بفيروس كورونا، ويشدد على ضرورة غسل اليدين باستمرار، والابتعاد قدر الإمكان عن مسببات المرض المنتشر بشدة فى العالم.