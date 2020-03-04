أعلن نقيب المحامين، سامح عاشور، المرشح لمقعد النقيب فى انتخابات النقابة المقرر إجراؤها 15 مارس الجارى، عن برنامجه الانتخابي، مستعرضا بعض إنجازاته خلال فترة تولية النقابة والتى كان أبرزها تعديل قانون المحاماة، وتقديم مشروع لتعديل قانون الإدارات القانونية، وتنقية الجداول التي أسفرت عن تقليص أعداد جداول النقابة إلى 200 ألف محامي بعدما كانت تقترب من 500 ألف.

وأوضح عاشور فى برنامجه الإنتخابي، أنه نجح فى صد غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الذين كانوا يريدون التسلل إلى جداول النقابة ورفضت قيدهم.

وتابع: "أعد حال فوزى فى الانتخابات بألا أتراجع عن الاستمرار في تنقية الجداول والتدقيق المستمر فيها حتى تظل نقابة المحامين للمشتغلين بالمحاماة اشتغالًا فعليًا، واستكمال مراجعة جميع الأوراق الخاصة بتجديد الاشتراك للسنوات الماضية لضبط المتسربين عن طريق التزوير".

وأضاف: "سيتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، يعفى أعمال المحاماة أمام المحاكم من الضريبة، ومشروع آخر لتعديل بعض مواد قوانين المرافعات والإجراءات الجنائية للعمل بنظام التقاضي الإلكتروني في تحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكم المدنية والجنائية، وثالث لتعديل قانون الشهر العقاري، بما يسمح للمحامين عبر مكاتبهم بتوثيق بعض الأوراق مقابل رسوم تحصل لحساب المحامي والدولة معا".