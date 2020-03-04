كلوب بعد الخروج من الكأس: الفرق الكبيرة ترتكب الأخطاء ولا يحالفها الحظ

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على الخسارة من تشيلسي ( 2 – 0 ) والخروج من كأس إنجلترا، مساء الثلاثاء.

وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:«كنا نعرف أن المباراة تحتاج لعامل بدني جيد، وأشركنا اللاعبون البدلاء لذلك».

وأضاف:« الفرق الكبيرة ترتكب الأخطاء ولا يحالفها الحظ».

وبالحديث عن المباراة:« كنا نريد أن نعود في نتيجة المباراة، لكن تشيلسي عاد إلى اللقاء وأضاف الهدف الثاني وسهل المهمة على نفسه».

وتعد هذه خسارة تشيلسي هي الثالثة لليفربول في الأسبوعين الماضيين، حيث خسر في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد (1 - 0)، ثم خسارة السبت الماضي أمام واتفورد ( 3 - 0)، قبل أن يلحقه البلوز الهزيمة الثالثة في أقل من 14 يوما.