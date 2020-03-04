قررت الحكومة الإيطالية، خوض جميع مباريات دوري الدرجة الأولى المقبلة، بدون جماهير، بسبب المخاوف من زيادة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية فإن الحكومة قررت خوض المباريات المقبلة في الدوري الإيطالي بدون جماهير حتى 3 إبريل المقبل.

يأتي هذا القرار بعد أن ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في إيطاليا إلى أكثر من 3000 حالة، بما في ذلك 107 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن العديد من المباريات في الدوري الإيطالي تم تأجيلها في وقت سابق أبرزها مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس، بالإضافة إلى مباراتي إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، يوفنتوس واي سي ميلان، ونابولي وإنتر ميلان.