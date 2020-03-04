فلسطين ولبنان ينضمان لاتفاقية أغادير

انضمت فلسطين ولبنان اليوم الأربعاء إلى إتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية "اتفاقية أغادير".

جاء ذلك في اجتماع، ضم الدول العربية أعضاء الاتفاقية وهم: وزراء خارجية مصر، والأردن، وتونس، والمغرب،الذين وقعوا مجتمعين على محضر الانضمام " وهي الدول المؤسسة للاتفاقية وذلك على هامش أعمال الدورة (153) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ومن جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، "على أهمية إنضمام فلسطين للاتفاقية وذلك لتوسيع شبكة علاقاتنا وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا والاستفادة من البعد العربي الاستهلاكي لتلك المنتجات"، مشددا على ضرورة الاستفادة من طبيعة العلاقات التي تميز هذه المجموعة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتبادل المنتجات وتسويقها.

وقال المالكي، في تصريح له عقب التوقيع، إن وجود دولة فلسطين ضمن هذه المجموعة سوف يساعدنا لكي نوسع آفاق التجارة الفلسطينية فيما يتعلق بالصادرات وتوفير فرص عمل أيضا وهذا هام بالنسبة لنا، فنحن طلبنا منذ سنوات الانضمام لإتفاقية أغادير"، مشيرا إلى أن اليوم أستكملت جميع الاجراءات فأصبحت فلسطين دولة عضوا بهذه المجموعة ولها أحقية بإقامة علاقات وتبادل تجاري بين هذه الدول كتجارة حرة وفيما يتعلق بالاتحاد الاوروبي تحديدا.

يذكر أن لجنة وزراء التجارة الخارجية لدول "اتفاقية أغادير" وافقت من الناحية الفنية على إنضمام فلسطين خلال إجتماعها بالقاهرة شهر إبريل 2016.

كما إنضمت لبنان اليوم الأربعاء ، إلى نفس الاتفاقية ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين "ناصيف حتي" لتصبح عدد الدول الأعضاء بالاتفاقية 6 دول، والتي تهدف التي تم التوقيع عليها عام 2004 على المدى الطويل لتسهيل الطريق أمام إقامة سوق عربية مشتركة وعلى المدى القريب تهدف الى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، وجاءت هذه الاتفاقية تنفيذا الى "إعلان أغادير" الموقع بين حكومات مصر ، والمغرب، والأردن، وتونس، في مدينة "أغادير" المغربية عام 2001 من أجل إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية