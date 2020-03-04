الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جوية ضد طالبان في أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ ضربة جوية ضد حركة (طالبان) في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان.



وقال الكولونيل سوني ليجيت، المتحدث باسم القوات الأمريكية، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام ولكن لديها مسؤولية الدفاع عن شركائها، ودعا حركة طالبان إلي وقف هجماتها في أفغانستان والالتزام بتعهداتها.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أنه تحدث مع أحد زعماء حركة طالبان، بعدما وقعت الولايات المتحدة والحركة الإسلامية اتفاقا في عطلة الأسبوع؛ يهدف إلى خفض العنف في أفغانستان والسماح لواشنطن بخفض عدد قواتها هناك.



ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان، السبت الماضي، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.