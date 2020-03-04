وسائل إعلام أمريكية: ساندرز يفوز في الانتخابات التمهيدية في فيرمونت وبايدن في فيرجينيا

كشفت توقعات أولية لوسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأربعاء، عن فوز السيناتور بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية فيرمونت، وفوز نائب الرئيس السابق، جو بايدن في ولاية فيرجينيا.



جاء ذلك وفقا لما أفادت به شبكتا (إيه بي سي) و(سي إن إن) الأمريكيتان وغيرهما.

وتشهد الولايات المتحدة ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.



وتراجع عدد المرشحين بعد إنسحاب كل من أيمي كلوبوشار وبيت بوتيجيج وأعلنا وقوفهما إلى جانب بايدن. كما دخل السباق رجل الأعمال الثري مايكل بلومبيرج الذي يصرف بلا حساب على حملته الدعائية.



وينحصر التنافس بشكل كبير بين مرشحين أثنين هما اليساري بيرني ساندرز الذي جمع أكبر عدد من أصوات المندوبين ونائب الرئيس السابق جو بادين، وتخوض امرأتان السباق وهما إليزابيث وارين وتولسي غابارد.



ويبلغ عدد اصوات المندوبين التي يجري التنافس عليها اليوم 1244. ويبلغ إجمالي أصوات المندوبين في الحزب الديمقراطي 3979 وللفوز بترشيح الحزب على أي المتنافسين نيل أصوات 1991 مندوباً.